Употребление болеутоляющих может вызывать стойкое привыкание - медики

Между 2010 и 2015 годами употребление болеутоляющих препаратов, вызывающих привыкание, возросло в Израиле на 150%. Реабилитационные центры сообщают о постоянном росте числа пациентов, "подсевших" на опиоиды, пишут Новости Израиля.

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Согласно публикации, в министерстве здравоохранения выражают беспокойство этой тенденцией и считают, что если она не будет остановлена, то Израиль окажется в положении США, где привыкание к опиоидам переросло в своего рода эпидемию.

По приведенным в статье данным, от 200 до 300 тысяч израильтян получают не менее одного рецепта на опиоиды в год. Специалисты считают, что число тех, у кого вырабатывается привыкание к препаратам, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч.