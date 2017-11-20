ВОЗ: ежегодно в мире на дорогах гибнет каждый четвертый ребенок

Каждый день на дорогах гибнут почти 3 с половиной тысячи человек, а десятки миллионов получают увечья м многие из них остаются инвалидами на всю жизнь. Чтобы напомнить об этой опасности, каждое третье воскресенье ноября в ООН отмечают как Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Читайте такжеЕжедневно в мире погибает более трех тысяч подростков - ВОЗВ ВОЗ напоминают, что главными жертвами ДТП становятся пешеходы и велосипедисты. Причем наибольшая опасность попасть под колеса угрожает женщинам, детям и пожилым. Ежегодно на дорогах мира гибнут 180 тысяч детей, то есть каждый четвертый ребенок. Именно дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти среди подростков 15-17 лет.

Но предупредить или хотя бы сократить число жертв ДТП можно, используя несложные меры. Не забывайте пристегиваться, не превышайте скорость, не нарушайте правила дорожного движения, не садитесь за руль выпивши, перевозите маленьких детей в специальных креслах. А государство обязано обеспечить качественные дороги, оснащенные светофорами, ярким освещением и четкими дорожными знаками.

В ООН провозгласили период с 2011 г. по 2020 г. Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Здесь поставили цель к 2020 году вполовину сократить смертность от ДТП по сравнению с 2010 годом.