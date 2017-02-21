ООН: ДТП – основная причина смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет

В отделении ООН в Женеве проходит Всемирный кинофестиваль, посвященный безопасности на дорогах, пишет Центр новостей ООН. Как подчеркивают его организаторы, фильмы являются очень эффективным средством распространения информации о безопасности дорожного движения, поскольку они воздействуют на аудиторию визуально.

«1,24 миллиона человек умирают каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий, большинство жертв приходится на самые бедные страны. 50 миллионов человек получают травмы. 500 детей гибнут в результате аварий на дорогах ежедневно», - заявил председатель жюри фестиваля, президент Международной автомобильной федерации, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

ДТП – основная причина смерти среди подростков и молодых людей в возрасте 15-29 лет.

Читайте такжеКаждый четвертый ребенок в мире страдает от жестоких конфликтов или стихийных бедствий - ЮНИСЕФ

Жан Тодт подчеркнул, что за этими цифрами скрываются человеческие трагедии. По его словам, фильмы, представленные на фестивале, передают эмоциональную картину происходящего, которая отсутствует в официальных отчетах и статистике.

Специальному посланнику Генерального секретаря поручено добиваться принятия национальных и международных программ по обеспечению безопасности на дорогах.