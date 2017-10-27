Кожа влияет на артериальное давление человека и частоту сердечных сокращений - исследование

Ученые провели исследование на генетически модифицированных мышах. Исследователи обнаружили, что кожа способна влиять на давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС) при изменении уровня кислорода в окружающей среде. Как известно, из-за нехватки кислорода приток крови к сердцу увеличивается. Данный процесс частично контролируют особые белки - факторы, индуцируемые гипоксией (HIFs), рассказывает Business Standard.

Читайте такжеПосещение сауны предотвращает развитие гипертонической болезни - исследованиеВ ходе исследования специалисты помещали подопытных животных в условия нехватки кислорода. Ученые заметили, что у мышей без одного из двух HIFs в коже (HIF-1a либо HIF-2a) реакция на снижение уровня кислорода изменилась по сравнению с контрольной группой. Изменения затронули ЧСС, артериальное давление, температуру кожи и общий уровень активности животных. Примерно то же самое произошло у грызунов без специфических белков, связанных с HIFs.

Кроме того, реакция обычных мышей на кислородное голодание оказалось сложнее, чем считалось ранее. За первые десять минут у них возрастали ЧСС и давление. Потом (за период продолжительностью до 36 часов) давление и ЧСС опускались ниже нормы. Приблизительно через 48 часов после нехватки кислорода ЧСС и артериальное давление нормализовались.