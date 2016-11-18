Апноэ сна вредит кровеносной системе - исследование

Как известно, при этом расстройстве дыхание многократно останавливается и возобновляется во время сна из-за блокирования верхних дыхательных путей. Соответственно, уровень кислорода в организме то снижается, то повышается. Спустя 6 часов подобных колебаний происходит сбой в работе кровеносной системы, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Предыдущие исследования показали, что апноэ сна связано с гипертонией. В ходе нового исследования ученые из Университета Британской Колумбии установили: способность регулировать артериальное давление начинает ухудшаться очень быстро. Специалисты изучали влияние прерывистой гипоксии на сердечно-сосудистую систему нескольких здоровых молодых людей.

Читайте такжеРазработана новая технология для лечения храпаУчастники в течение 6 часов носили вентиляционные маски. Уровни кислорода постоянно менялись, как это бывает при апноэ сна. Исследование показало: из-за прерывистой гипоксии страдали барорецепторы, регулирующие кровяное давление. Кроме того, у участников изменился кровоток в ногах. По словам исследователей, с течением времени это может привести к негативным последствиям для сосудов.