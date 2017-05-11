Названа страна с самыми низкими показателями ожирения

Япония известна культурой здорового питания, благодаря которой в этой стране - самый низкий в мире уровень ожирения. Об этом заявил Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в ходе своего визита в Японию. Он призвал все страны мира взять на вооружение японскую продовольственную систему и назначил японскую журналистку и знаменитого шеф-повара послами доброй воли ФАО.

Читайте такжеРегулярные физические упражнения гасят активность "генов ожирения" - ученые«Япония может предложить глобальную модель здорового питания. У японцев - самый низкий уровень ожирения среди развитых стран: менее четырех процентов взрослого населения», - заявил Жозе Грациану да Силва.

Он отметил, что рацион питания японцев традиционно включает много овощей, фруктов и морепродуктов.

Выступая в Токийском университете, глава ФАО призвал Японию делиться с другими странами своими богатыми знаниями и опытом в разработке национальной политики, направленной на обеспечение здорового рациона питания для всех жителей.

В Токио Грациану да Силва посетил дегустационное мероприятие, организованное правительством Японии, где он отведал сладости, приготовленные с использованием фруктов, произведенных в префектуре Фукусима.

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В ходе своего визита Грациану да Силва также объявил о назначении Хироко Кунии и Катсухиро Накамуры первыми в истории послами доброй воли ФАО в Японии. В этой роли они, как ожидается, внесут вклад в распространение идей ФАО в области развития.

Хироко Кунии - знаменитая телеведущая в Японии. Она ведет программу «Сегодня крупным планом», в которой освещает проблему голода. А Катсухиро Накамура прославился тем, что стал первым японским шеф-поваром, которому в 1979 году в Париже была рисуждена «Мишленовская звезда».