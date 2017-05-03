Ученые выявили мутантный ген, управляющий тягой человека к сладкому

Гормон аппетита FGF21, выделяемый клетками печени, оказался связан с неудержимым влечением к сладкой пище – носители его мутантных версий фактически гарантированно становятся сладкоежками, выяснили ученые университета Копенгагена (Дания), пишет Cell Metabolism.

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Гормон FGF21 выделяется печенью во время обеда и помогает телу менять уровень инсулина, подготавливая организм к притоку глюкозы и других веществ. Oтключение гена, связанного с производством FGF21, приводило к тому, что животные превращались в настоящих сладкоежек и ели сладкую пищу беспрерывно, даже если были сыты. Ввод гормона в тело этих мышей приводил к обратным последствиям – сладкое переставало интересовать

В своей новой работе датские биологи решили проверить, играет ли FGF21 аналогичную роль в организме человека, в чей рацион, в отличие от мышей, сладости попадают регулярно, или же подобная "способность" — уникальная черта животных. Для этого ученые проанализировали данные по диете почти 6,5 тысячи добровольцев, принимавших участие в проекте Inter99, и собрали пробы их ДНК для сравнения структуры FGF21.

FGF21 управляет тягой сладкому и среди людей. Исследователям удалось выделить один вариант этого гена, rs838133, наличие двух копий которого в ДНК заметно повышало вероятность того, что человек был сладкоежкой.

Свои выводы ученые проверили в ходе необычного эксперимента. Они пригласили несколько "обычных" людей и сладкоежек пройти тест – съесть несколько столовых ложек сахара, а затем поголодать на протяжении 12 часов. Ученые периодически брали пробы крови и слюны у добровольцев, наблюдая за изменениями в уровне FGF21.

Реакция на поедания сахара и у тех, и у других людей была одинаковой – уровень FGF21 в их крови резко вырос, реагируя на приток калорий. Но с другой стороны, концентрация FGF21 в крови людей, не любивших сладости, была заметно выше к концу эксперимента, чем у сладкоежек. Подобные различия могут объяснять, почему последние могут съедать больше сахара в уже сытом состоянии, чем люди, которым сладкое не нравится.

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Наличие мутаций в FGF21 было сопряжено с двумя другими пороками – тягой к алкоголю и табаку. Как считают исследователи, это объясняется тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую действуют на центр удовольствия в мозге человека и меняют его работу. Как именно функционирует эта связь, ученые выяснят в ходе более масштабных опытов.