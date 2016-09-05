Ученые выявили у человека шестой вкус, отвечающий за любовь к хлебу

До сих пор учеными было доказано, что у человек ощущает 5 вкусов пищи: к сладкому, соленому, горькому, кислому добавился и умами (вкус глутамата натрия и других добавок), пишет sciencealert.com.

Теперь же список вкусов пополнился еще одним. Авторы назвали его «крахмалистым» – они поясняют, что одни могут назвать этот вкус «рисовым» или «хлебным». Он характерен для пищи, богатой углеводами, считают ученые из Университета Орегона (Oregon State University). Именно из-за этого «крахмалистого» вкуса многие люди предпочитают есть выпечку и другие продукты, содержащие много углеводов.

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Для того, чтобы подтвердить существование шестого вкуса, ученые пригласили 22 добровольцев, которым предложили попробовать растворы, содержащие различные количества углеводов. Они оценили каждый из продегустированных образцов.

После этого ученые добились того, чтоб участники стали неспособны различать сладкое – блокировав работы определенных вкусовых рецепторов на поверхности языка. После этого заблокировали процесс расщепления длинноцепочечных углеводов – обычно этот процесс протекает очень быстро. В результате люди все равно узнавали «крахмалистый» вкус, то есть рецепторы реагировали не на сладкое, а именно на вкус пищи, богатой углеводами. Ранее считалось, что углеводы обладают лишь сладким вкусом, а не своим собственным.

Теперь ученые собираются найти, какие же рецепторы отвечают за восприятие шестого вкуса. Ранее другая исследовательская группа сообщила, что своим вкусом обладают и жиры.