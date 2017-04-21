В США одобрено использование электростимулятора для лечения головной боли

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала неинвазивное медицинское устройство для лечения кластерной головной боли. Устройство gammaCore снижает выраженность боли путем электростимуляции блуждающего нерва, сообщает MedicalXpress.

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Технология gammaCore производится американской компанией в области нейронаук и технологий компании electroCore. Одобрение FDA в gammaCore было основано на двух клинических исследований, которые подтвердили эффективность устройства (по сравнению с плацебо) в снижении кластерной головной боли. Исследования среди 85 пациентов показали, что применение устройства снижается выраженность боли на 34,2% (в плацебо-группе показатель составил 10,6%). Как было показано еще в одном испытании (27 пациентов), приступ кластерной головной боли проходил через 15 минут у 47,5% пользователей gammaCore, и только у 6,2% пациентов из плацебо-группы.

В FDA подчеркнули, что электростимулятор не должен использоваться пациентами с имплантируемыми медицинскими устройствами (в частности, с кардиостимуляторами), а также с клинически значимой гипертонией, гипотонией, брадикардией или тахикардией. Помимо этого, gammaCore не рекомендован для людей с имплантированными металлическими медизделиями в районе шеи, у детей и беременных женщин.