Мигрень повышает риск развития инсультов - врачи

Это обнаружили американские врачи, изучив карты около 125 тысяч больных, пишет BMJ.

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В среднем на тысячу прооперированных пациентов приходится 2,4 случая инсульта. Однако если эта тысяча будет страдать мигренью, то случаев инсульта будет больше - 4,3.

Опаснее всего же мигрень с аурой (предшествующими боли слуховыми, зрительными и обонятельными нарушениями). У этой группы пациентов риск инсультов после операции доходил до 6,3 на тысячу человек.