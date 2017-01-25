Мигрень повышает риск развития инсультов - врачи
13:38, 25 января 2017Зарубежные новости
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Пациенты хирургических отделений, страдающие мигренью, имеют более высокий риск после успешно проведенной операции вернуться в больницу повторно - но уже с инсультом.
Опаснее всего мигрень с аурой - предшествующими боли слуховыми, зрительными и обонятельными нарушениями / newsru.co.il
Это обнаружили американские врачи, изучив карты около 125 тысяч больных, пишет BMJ.
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В среднем на тысячу прооперированных пациентов приходится 2,4 случая инсульта. Однако если эта тысяча будет страдать мигренью, то случаев инсульта будет больше - 4,3.
Опаснее всего же мигрень с аурой (предшествующими боли слуховыми, зрительными и обонятельными нарушениями). У этой группы пациентов риск инсультов после операции доходил до 6,3 на тысячу человек.
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