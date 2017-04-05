Японская фармкомпания запустила масштабнейшее клиническое исследование вакцины от денге
Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают от инфекционного заболевания.
Фармкомпания Takeda завершила набор более 20 тыс. добровольцев для участия в клинических исследованиях экспериментальной вакцины против лихорадки денге. Данные клинические исследования стали крупнейшими в истории, что свидетельствует об амбициях производителей вакцин, пишет Reuters.
В рамках КИ будет проведена оценка эффективности вакцины в профилактике лихорадки денге среди детей и подростков, проживающих в Латинской Америке и Азии. Первичные результаты исследований ожидаются в 2018 году.
Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают от инфекционного заболевания. В настоящее время на рынке представлена только одна вакцина против вируса – Денваксия производства Sanofi, однако она не обеспечивает одинаково высокую защиту от всех четырех различных серотипов вируса.
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В ноябре прошлого года Takeda инвестировала 106 млн евро в строительство завода по производству вакцины для профилактики лихорадки денге, пока еще экспериментальной. В компании подчеркнули, что проект по строительству завода будет запущен немедленно, запуск производства запланирован на 2019 год. В Takeda отказались озвучить детали проекта, отметив только, что на заводе в Зингене будет работать 850 человек.