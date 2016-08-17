В Бразилии заболеваемость и смертность от лихорадки Денге возросли в три раза



В настоящее время в Паране, одном из южных штатов Бразилии, фиксируется повышение в три раза показателей заболеваемости и смертности от лихорадки Денге, пишет European Pharmaceutical Review.. В прошлом году было зарегистрировано более 55 тыс. случаев инфицирования. В рамках программы иммунизации планируется провести вакцинацию все жителей в возрасте 15-27 лет (в 28 муниципалитетах) и граждан 9-44 лет (в двух муниципалитетах).

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Компания Sanofi направила 500 тыс. доз вакцины для профилактики лихорадки денге в Парану – южный штат Бразилии, где отмечена высокая распространенность вируса. Вакцина Денгваксиа (Dengvaxia) будет использована в рамках широкомасштабной программы иммунизации.

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Денгваксиа стала первой в мире одобренной вакциной против лихорадки денге. Она была зарегистрирована в ряде стран в 2015 году. Компания Sanofi потратила на разработку препарата 20 лет и более 1,3 млрд евро. Согласно результатам клинических исследований, применение вакцины на 80,3% снижает риск госпитализации из-за заражения лихорадкой денге. Также результаты КИ свидетельствуют о том, что препарат успешно предотвращает развитие геморрагического синдрома – тяжелой формы лихорадки. Что касается безопасности вакцины, то в ходе работы не были выявлены серьезные побочные эффекты.