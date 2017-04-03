Депрессия является основной причиной плохого состояния здоровья - ВОЗ

Из-за отсутствия поддержки и опасений стигматизации многие люди с психическими расстройствами не обращаются за лечением, необходимым для того, чтобы они могли жить здоровой и продуктивной жизнью, отмечают экперты ВОЗ.

Новые оценки выпущены в преддверии Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля и являющегося кульминацией годовой кампании ВОЗ «Депрессия: давай поговорим». Эта кампания направлена на то, чтобы большее число людей с депрессией повсюду в мире обращалось за медицинской помощью и получало ее.

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Даже в странах с высоким уровнем дохода около 50% людей с депрессией не получают лечения. В среднем, из государственных бюджетов здравоохранения в охрану психического здоровья инвестируется лишь 3% – от менее 1% в странах с низким уровнем дохода до 5% в странах с высоким уровнем дохода.

Инвестиции в охрану психического здоровья экономически обоснованы. Каждый доллар США, инвестированный в расширение масштабов лечения депрессии и тревожных состояний, приносит 4 доллара США благодаря улучшению здоровья и способности работать. Лечение обычно охватывает разговорную терапию и/или лечение антидепрессантами. Оба варианта могут предлагаться работниками здравоохранения, не являющимися специалистами, после короткого курса специальной подготовки и на основе использования Практического руководства ВОЗ по осуществлению ее Глобальной программы действий в области охраны психического здоровья (mhGAP). Более 90 стран с разными уровнями дохода ввели в действие или расширили программы, обеспечивающие лечение депрессии и других психических расстройств на основе использования этого Практического руководства.

Бездействие обходится дорого. По результатам проведенного ВОЗ исследования по подсчету расходов на лечение и результатов в отношении здоровья в 36 странах с низким, средним и высоким уровнем доходов в течение 15 лет с 2016 по 2030 гг., низкие уровни признания и доступа к медицинской помощи в отношении депрессии и другого распространенного психического расстройства, такого как тревожное расстройство, приводит к глобальным экономическим потерям, измеряемым в один триллион долларов США в год. Эти потери несут семьи, работодатели и правительства. Семьи несут финансовые потери, когда люди не могут работать. Работодатели страдают от того, что их работники становятся менее продуктивными и не способными работать. Правительства вынуждены повышать расходы на здравоохранение и социальное обеспечение.

ВОЗ выявила прочные связи между депрессией и другими неинфекционными расстройствами и заболеваниями. Депрессия повышает риск развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, и таких болезней, как диабет и болезни сердца; и наоборот, люди с этими нарушениями здоровья подвергаются повышенному риску развития депрессии.

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Кроме того, депрессия является важным фактором риска самоубийства – по этой причине ежегодно обрываются сотни тысяч человеческих жизней.

Депрессия – это распространенное психическое заболевание, для которого характерны стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет людям удовольствие, сопровождаемые неспособностью выполнять повседневные дела на протяжении 14 или более дней.

Кроме того, для людей с депрессией обычно характерны некоторые из следующих признаков: упадок сил, изменение аппетита, более или менее продолжительный сон, тревожное состояние, снижение концентрации, нерешительность, возбужденное состояние, чувства никчемности, вины или безнадежности, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.