Депрессия и тревожное расстройство могут провоцировать развитие онкозаболеваний - ученые

Исследование вели специалисты из Университетского колледжа в Лондоне, Эдинбургского и Сиднейского университетов (University College London, University of Edinburgh, University of Sydney). Прямой причинно-следственной связи они не нашли, однако отметили, что результаты их работы подтверждают популярное мнение о существовании психосоматики – влияния психологического состояния человека на физическое, пишет Eurek Alert!.

Чтобы проверить, влияют ли расстройства психики на предрасположенность к определенным видам рака, исследователи проанализировали данные 16 научных работ, опубликованных в 1994-2008 годах – 13 исследований состоялись в Великобритании и еще три – в Шотландии. Всего участников (мужчин и женщин старше 16 лет, не страдавших от рака на начало исследования) было более 163 тысяч. Каждый из них заполнил опросник, в котором содержались в том числе данные о его / ее психологическом состоянии. После заполнения за респондентами наблюдали в среднем на протяжении девяти с половиной лет, за это время 4353 человека скончались от рака.

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Затем ученые сравнили, насколько выше вероятность смерти от рака была среди пациентов с высоким уровнем психологического дискомфорта (депрессией, тревожным расстройством) по сравнению с теми, чья психика была полностью здорова. Во внимание также были приняты такие факторы влияния, как возраст, пол, образование, социально-экономический статус, индекс массы тела, приверженность к курению и употреблению алкоголя. Выяснилось, что у пациентов с самыми серьезными расстройствами психики смертность была выше по нескольким направлениям – они чаще умирали от рака кишечника, поджелудочной железы, простаты, пищевода, а также лейкоза.

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Авторы исследования отметили, что, возможно, на самом деле причину и следствие нужно поменять местами – есть вероятность, что это болезнь вызывала беспокойство и психологический дискомфорт. Специалисты провели повторный анализ, исключив из исследования пациентов, скончавшихся от рака в первые пять лет после заполнения опросника, однако выводы не изменились, таким образом, расстройства психики развивались раньше, чем рак.