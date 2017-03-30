В Италии детей-беженцев будут отдавать в приемные семьи

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) приветствовали принятый в Италии закон, призванный защищать детей беженцев и мигрантов, оставшихся без присмотра взрослых.

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Новый итальянский закон, в частности, предусматривает, что время, которое дети проводят в центрах первоначального приема мигрантов, значительно сократится, и детей-беженцев не будут высылать обратно в их страны. Вместо этого им будут подбирать опекунов из числа обученных волонтеров, а впоследствии – приемные семьи.

В ЮНИСЕФ назвали итальянский закон примером для всей Европы.