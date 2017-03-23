В украинских интернатах - 110 тысяч детей, из них более 90 % имеют родителей, не лишенных своих прав

Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей будет рассмотрена уже на одном из ближайших заседаний Национального совета реформ.

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Об этом на Всеукраинском семинаре «Обеспечение наилучших интересов ребенка в условиях реформы системы институционального ухода и воспитания детей» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, реформирование системы институционального ухода детей продолжается уже несколько лет.

«Стратегический документ, который будет способствовать усилению ответственности центральных и местных органов власти за проведение реформы системы институционального ухода детей и обеспечение воспитания детей в семье - Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей, - будет рассмотрена уже на одном из ближайших Национального совета реформ», - сказал он.

Розенко сообщил, что в Украине функционирует 751 интернатных учреждений, где воспитываются или учатся около 110 тысяч детей. «Но основная проблема в том, что более 90 % детей, которые находятся в этих учреждениях, - это дети, которые имеют родителей, не лишенных родительских прав. Это ненормальная ситуация. Конечно эта проблема имеет ряд причин, но мы должны сфокусироваться вопросах сохранения, реабилитации и восстановлены семьи».

На сегодня уже принято два закона, на основании которых создаются семьи патронатных воспитателей, вводится наставничество в отношении детей, которые находятся в интернатах. В бюджете Украины на 2017 год предусмотрены расходы на обеспечение функционирования 154 семей патронатных воспитателей.

Розенко также подчеркнул, что в процессе внедрения реформы чрезвычайно важной задачей является побороть мифы и предубеждения, которые существуют вокруг нее. «Цель деинституализации – не закрытие, не взлом чего-то, а наоборот – это создание новых условий и возможностей для каждого ребенка. Это новый шанс для ребенка», - отметил Розенко.