Ученые предполагают, что инсулиновый спрей положительно влияет на когнитивные функции людей с деменцией



В ходе исследований у людей, страдающих от болезни Альцгеймера, были выявлены резистентность к инсулину, снижение его уровня в спинномозговой жидкости, нарушение передачи инсулиновых сигналов в мозге. Специалисты из Университета Раш предположили: вероятно, спрей с инсулином положительно повлияет на когнитивные функции этих людей, пишет News-medical.net.

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В клиническом исследовании (фаза II/III) примут участие 275 взрослых в возрасте от 55 до 85 лет с умеренными когнитивными нарушениями или ранней стадией болезни Альцгеймера. Исследование продлится 18 месяцев. Добровольцев разделят на группы. Первая группа в течение 12 месяцев будет пользоваться спреем с инсулином, а вторая - плацебо.

Затем всем участникам дадут назальный спрей с инсулином. Они должны будут использовать его еще 6 месяцев. Специалисты планируют оценить безопасность и эффективность спрея. Предварительные испытания показали, что благодаря спрею когнитивные функции улучшались. Кроме того, возможно, эффект зависит от пола человека.