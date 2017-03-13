Ученые рассказали о самых ранних симптомах деменции

Приступы головокружения и внезапные перепады артериального давления у людей среднего возраста могут сигнализировать о повышенном риске развития старческого слабоумия – за два десятка лет до его наступления.

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Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

В ходе данной работы, доклад о которой представлен на заседании Кардиологической ассоциации в Орегоне, были обследованы 11 503 человека, мужчины и женщины в возрасте от 45 до 64 лет, проявляющих перечисленные выше симптомы ортостатической гипотонии.

Через 20 лет количество заболевших деменцией в этой группе людей было на 40% выше среднестатистического, пишет The Daily Mail.

Ученые также выяснили, что ночной сон в течение девяти часов и более также может быть ранним предупреждением о болезни Альцгеймера.

Люди, которые проводят долгое время в постели, в два раза чаще заболевают слабоумием в течение последующего десятилетия. Изменение сна является симптомом болезни Альцгеймера: оно показывает, что мозг поврежден.

Рекомендации врачей в связи с этой информацией - физическая активность, здоровая пища и отказ от курения.