В Африке за неделю 116 миллионов детей будут вакцинированы против полиомиелита

В течение недели 116 миллионов детей в 13 странах Центральной и Западной Африки получат прививки от полиомиелита. Кампания, в которой примут участие 190 тысяч медицинских работников, стартовала 25 марта. Ее проводят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Читайте такжеВ ЮАР начинаются испытания новой вакцины против ВИЧКоманды волонтеров будут работать по 12 часов в день, передвигаясь пешком или на велосипеде, чтобы вакцинировать каждого ребенка в возрасте до пяти лет в городах и населенных пунктах. В условиях сорокаградусной жары вакцины будут переносить в специальных холодильных сумках.

«Эта часть африканского континента переживает гуманитарный кризис, спровоцированный конфликтами, в том числе на северо-востоке Нигерии и странах в бассейне озера Чад, - отметил представитель Всемирной организации здравоохранения Мишель Заффран. - Вспышка полиомиелита – это кризис внутри кризиса. Наша команда тесно сотрудничает с властями государств, а также на региональном и глобальном уровне в планировании и осуществлении этой кампании».

Региональный директор ВОЗ Матцидисо Моети напомнил, что 20 лет назад полиомиелит был эндемичным заболеванием во всех африканских странах. Более 750 тысяч детей в результате заражения полиовирусом были парализованы. «Благодаря решительным действиям правительств, местных общин, родителей и медработников мы загнали болезнь в угол», - сказал представитель ВОЗ.

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По данным ВОЗ, нынешняя кампания - одна из крупнейших в истории. «Ликвидация полиомиелита станет беспрецедентной победой: она не только убережет от этой болезни будущие поколения детей, но и покажет миру, на что способна Африка, когда все страны объединятся вокруг общей цели», - подчеркнула Региональный директор ЮНИСЕФ Мари-Пьер Пуарье.