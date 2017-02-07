Украина имеет самые низкие показатели охвата вакцинацией среди стран Европы - ВОЗ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила эксперт ВОЗ по вопросам предотвращения распространения заболеваний и иммунизации Вусала Аллахвердиева.

Читайте такжеЮНИСЕФ будет закупать медицинские препараты для Украины и в следующем году

«В Украине катастрофически низкий охват иммунизацией населения. Украина имеет самые низкие показатели по вакцинации в Европейском регионе ВОЗ, а также одни из самых низких показателей в мире. ВОЗ поможет Украине в организации национальной структуры программы иммунизации. Помощь также будет касаться укрепления системы иммунизации в рамках реформ в системе здравоохранения. Мы будет помогать Минздраву в организации программы иммунизации», - сказала эксперт

Она сообщила, что на днях в Министерстве здравоохранения Украины утверждена экспертная группа по вопросам иммунизации, в частности, по обновлению календаря прививок.

«Мы будет продолжать работу по таким болезням как полиомиелит, корь, краснуха, гепатиты. В Европейском регионе только 14 стран остались эндемические на корь и краснуху, и одна из них - Украина. То есть, вирус циркулирует в стране», - подчеркнула эксперт.

Читайте такжеМедики рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией вакцинироваться против менингококка

Она подчеркнула, что из-за очень низких уровней вакцинации для Украины остаются актуальными такие болезни как дифтерия и столбняк.

«В частности, по данным Минздрава, в Украине охвачено тремя дозами вакцинами против дифтерии 23% людей. Рекомендуемый же охват против дифтерии - не менее 80%. При этом среди стран Европейского региона самый низкий охват в Румынии - 89%. Таким образом в Украине необходимо проводить вакцинацию не только среди плановых групп, но и среди остальных, чтобы предотвратить вспышки», - отметила эксперт.

В свою очередь начальник управления общественного здоровья Минздрава Украины Сергей Платов проинформировал, что по состоянию на конец прошлого года, охват прививками детей в Украине в возрасте до одного года составляет: БЦЖ - 72,3%, против полио - 60,8%, против коклюша, дифтерии и столбняка 23%, против кори, паротита и краснухи - 45,5%, против гепатита В - 28,8.