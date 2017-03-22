Ожирение в подростковом возрасте значительно повышает риск развития рака печени - медики



Ученые из больницы Каролинского института проанализировали данные более 1,2 миллиона мужчин из Швеции. Специалистов интересовало, как Индекс массы тела (ИМТ) в возрасте 17-19 лет влияет на риск болезней печени в будущем. Исследователи зарегистрировали 5281 случай тяжелых заболеваний печени, включая 251 случай рака печени, пишет The Daily Mail.

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Оказалось, что лишний вес в возрасте 17-19 лет увеличивал вероятность развития болезней печени в более позднем возрасте на 50%. Мужчины, у которых за время исследования развился сахарный диабета 2-го типа, также оказались более склонны к заболеваниям печени (независимо от их исходного веса).

У добровольцев с ожирением и диабетом 2-го типа риск возникновения проблем с печенью оказался в три раза выше, чем у участников без ожирения и диабета. Специалисты предупреждают: эпидемия ожирения может привести к увеличению числа случаев тяжелых болезней печени.