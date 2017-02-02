Более 80 % подростков во всем мире ведут малоподвижный образ жизни - ВОЗ

Недостаток физической активности является значительным фактором риска неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как инсульт, диабет и рак. Во многих странах люди все меньше и меньше занимаются физической активностью. Во всем мире 23% взрослых и 81% подростков, посещающих школу, испытывают недостаток физической активности. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Медики призывают все страны мира и все общины бороться с малоподвижным образом жизни населения и обеспечивать людям больше возможностей для физической активности.

Эксперты напомнили, что регулярная физическая нагрузка снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта, диабета, повышенного кровяного давления, разных видов рака, включая рак толстой кишки и молочной железы, а также спасает от депрессии.

В ВОЗ были представлены рекомендации, касающиеся повышения уровня активности с целью улучшения здоровья всех возрастных групп. Представители Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что даже ограниченная физическая активность — лучше, чем ее полное отсутствие.

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Люди, ведущие пассивный образ жизни, должны начинать с несложных физических упражнений, встроив их в свой распорядок дня, и постепенно с течением времени наращивать продолжительность, частоту и интенсивность занятий, подчеркивают в ВОЗ.