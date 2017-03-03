В мире стремительно растет количество наркозависимых женщин - эксперты

Об этом говорится в ежегодном докладе Комитета, который был опубликован вчера. Авторы напоминают о том, что женщинам чаще выписывают наркотические препараты, которые могут вызвать привыкание, пишет Центр новостей ООН.

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«Мы видим, например, что женщины составляют треть всех наркопотребителей в мире, однако только пятую часть среди тех, кто получает лечение», - сказал президент Комитета Вернер Сипп. - Между тем, резко возросло число случаев передозировки среди женщин».

В докладе говорится о том, что Афганистан остается крупным поставщиком опиума и героина. На европейские рынки героин попадает, главным образом, через Турцию и Балканы. На этом маршруте в 2014 году было конфисковано 48 тонн героина.

После нескольких лет спада увеличились объемы поставок опиума через страны Центральной Азии и Россию. В докладе отмечены меры, принимаемые правительствами этих государств, по борьбе с незаконным оборотом и распространением наркотиков, в том числе в рамках Организации шанхайского сотрудничества. Так, в прошлом году 950 килограммов наркотиков удалось конфисковать в результате совместных рейдов сил безопасности России, Таджикистана и других стран Центральной Азии, а также Афганистана.

Эксперты Комитета также напоминают о том, что четверть всех инъекционных наркоманов проживает в Восточной и Юго-Восточной Европе.

При этом большая часть из них жители России и Украины. 22 процента инъекционных наркопотребителей в этом регионе инфицированы ВИЧ-инфекцией.

Россия, Украина, Литва и Латвия также оказались в числе европейских стран, где зафиксированы случаи нелегального культивирования каннабиса в домашних условиях. Молдова и Украина вошли в список основных поставщиков каннабиса в европейские страны.

Авторы доклада рекомендуют правительствам признать наркозависимость проблемой здравоохранения, отказаться от смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, и ограничить легальное использование марихуаны исключительно медицинскими целями.

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Эксперты Комитета прокомментировали так называемые общественные «комнаты для использования наркотиков», которые недавно появились, например, во Франции. В Комитете предупреждают, что комнаты должны способствовать смягчению негативных последствий наркомании, не поощряя при этом употребление наркотиков или их оборот.