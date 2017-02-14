В мире ежегодно ВИЧ-инфекцией заражаются более 1,9 миллионов людей - ООН

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призвала все страны мира обеспечить доступ населения к эффективным средствам защиты от ВИЧ-инфекции и других венерических заболеваний.

Читайте такжеУченые предположили, что АРВ-терапия повышает риск заражения сифилисомВ последние пять лет число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых остается стабильно высоким, достигая более 1,9 миллионов в год. Самый высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции наблюдается в странах Африки к югу от Сахары. Именно в этом регионе разрыв между потребностями в презервативах и их наличием составляет три миллиарда.

Эксперты Программы предлагают государствам предоставлять презервативы бесплатно или за очень небольшую плату, а также распространять их через учреждения здравоохранения и в рамках специальных проектов.

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В 2015 году в мире было зарегистрировано 2,1 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. Расширение доступа к презервативам – важнейшее условие сокращения к 2020 году числа новых случаев ВИЧ до 500 тысяч. Только тогда можно будет рассчитывать на успех в деле остановки эпидемии СПИДа к 2030 году.