Ученые обнаружили гены, связанные с наркоманией

Исследование показало: сначала у грызунов, склонных к наркомании, вырабатывалось меньше D2 в области мозга, связанной с зависимостью, по сравнению с другими крысами, пишет Меддэйли.

Кроме того, у грызунов из группы риска исследователи обнаружили эпигенетический маркер H3K9me3. Он мешал клеткам мозга "прочесть" ген, кодирующий рецептор D2. После развития зависимости от кокаина уровень D2 в мозге грызунов, склонных к зависимости, стал таким же, как у крыс из группы сравнения. Потом ученые на некоторое время убирали кокаин. Они заметили, что грызуны с H3K9me3 были более склонны к рецидиву.

Читайте такжеВ организме человека выявили клетки, которые нейтрализуют ВИЧ-инфекцию

В группе сравнения зависимость не развивалась, и рецидивов не было. Специалисты установили: у животных из этой группы вырабатывалось меньше FGF2 (молекулы, связанной с наркоманией). Также у них нашли эпигенетический маркер, который не давал нейронам "прочесть" ген FGF2. Вероятно, это защищало крыс от зависимости.