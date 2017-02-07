Тренировки на выносливость восстанавливают поврежденное ДНК человека - ученые

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Одноразовой тренировки на выносливость достаточно, как показали ученые, для того, чтобы запустить экспрессию генов, ответственных за восстановление поврежденных участков ДНК.

Читайте такжеУченые разработали новый метод устранения возрастных повреждений в клетках организма

К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами. Грызуны в течение получаса занимались на беговой дорожке. Одновременно специалисты следили за экспрессией генов животных, ответственных за функционирование миокарда. У грызунов после занятий на беговой дорожке ее уровень оказался выше, чем у мышей, находящихся в спокойном состоянии.

Авторы исследования отмечают, что его результаты справедливы и для человека, в организме которого регуляция генов осуществляется сходным образом. Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость.