Редактирование генома может лишить мир гениев - ученый

Доктор Джеймс Козубек говорит: вероятно, достижения в области генетики избавят человечество не только от таких заболеваний, как рак, но и от талантливых людей. Изменение генов, связанных, например, с шизофренией и депрессией, может уменьшить вероятность появления нового Шекспира или Эйнштейна, ведь креативность и высокий интеллект нередко связаны с подобными заболеваниями, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеМальчики-подростки с учащенным пульсом и высоким давлением склонны к психическим заболеваниям - ученыеТак, известно, что писатели в 10 раз чаще страдают от биполярного расстройства по сравнению с представителями общей популяции. А у поэтов риск этого расстройства повышен в 40 раз. По словам Джеймса Козубека, ученые склонны считать такие отклонения проблемами, которые нужно решать. Но цель эволюции заключается не в достижении идеала, а в адаптации к определенным условиям.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюВ своей книге Джеймс Козубек пишет, что технология редактирования генома Crispr-Cas9, проходящая испытания в США и Китае, не так полезна, как кажется. Напомним: с помощью технологии Crispr-Cas9 можно "выключить" любые гены. Но, по мнению Джеймса Козубека, генетические варианты, связанные с психическими заболеваниями, в определенных условиях могут быть нужны.