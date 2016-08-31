Ученые обнаружили фермент, влияющий на развитие алкоголизма

Дефицит этого белка приводит к длительному употреблению спиртного, несмотря на неблагоприятные последствия пагубной привычки. Статья ученых опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

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Фермент PRDM2 производится нервными клетками лобной доли головного мозга. Он контролирует активность нескольких генов, участвующих в передаче сигналов между нейронами. Если вырабатывается слишком мало PRDM2, нервные импульсы перестают генерироваться. В результате человеку становится трудно контролировать свое поведение, даже если он этого хочет.

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Ученые провели ряд экспериментов на крысах с алкогольной зависимостью. Установлено, что у животных значительно снижена скорость синтеза PRDM2, что, в свою очередь, привело к нарушению контроля над импульсивным поведением. Грызуны продолжали пить спиртное, даже если это было связано с неприятными ощущениями. Аналогичную картину исследователи наблюдали у животных, у которых производство фермента в лобных долях мозга было подавлено искусственным образом.

По словам авторов статьи, полученные результаты помогут разработать эффективные лекарственные препараты, которые могли бы восстановить синтез PRDM2 в нервных клетках.