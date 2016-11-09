Медики предупреждают, что тревожные состояния "убивают" сердце

Как показывает статистика, у тревожных людей шанс скончаться от сердечно-сосудистых заболеваний на 48% выше, чем у остальных, сообщает Medical News Today.

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Ученые из Норвегии решили дополнительно исследовать взаимосвязь между тревогой по поводу здоровья и собственно здоровьем. Научной работой занималась Лин Иден Берг (Line Iden Berge) и ее коллеги из больницы Helse Bergen. Они выявили, что люди, которые сильно беспокоятся о своем здоровье (самая выраженная форма этого беспокойства называется ипохондрией), на самом деле рискуют гораздо больше, чем это утверждалось ранее. С учетом всех прочих факторов влияния у ипохондриков шанс развития ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы был выше на 73%.

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Для своей работы сотрудники больницы использовали данные исследования, которое проводил Университет Бергена (University of Bergen) вместе с федеральным и региональными департаментами здравоохранения. Это исследование продолжалось 12 лет, и в нем участвовали более 7 тысяч человек, рожденных в 1953-1957 годах. Первые данные собирались в 1997-1999 годах: респонденты отвечали на вопросы о своем здоровье, образе жизни и образовании, у них брали на анализ кровь, измеряли давление, рост и вес, а также оценивали уровень их тревожности, пользуясь индексом ипохондрии Уайтли. Если человек набирал по этой шкале 90% и выше — предполагалось, что у него имеется тревожное расстройство.

За все 12 лет у 234 участника (3,2%) были диагностированы ишемическая болезнь сердца или острая стенокардия. Те участники, у которых ученые предположили наличие тревожного расстройства, в два раза чаще обращались к врачу по поводу этих острых состояний — 6,1% против 3% у пациентов, никакими расстройствами психики не страдавших. Даже с учетом других возможных причин возникновения патологий тревожные пациенты заболевали на 73% чаще (женщины при этом чуть чаще, чем мужчины).

Исследователи подчеркнули, что даже то, что беспокоящиеся о своем здоровье люди отслеживали проявление симптомов заболеваний, не снижало риск развития у них коронарной недостаточности. Наоборот — если человек нервничал из-за здоровья, то его организм постоянно испытывал стресс, что в свою очередь могло негативно влиять на состояние его сердца.

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Один из наиболее часто встречающихся видов расстройств психики — это тревожные расстройства. Они характеризуются постоянным беспокойством, повод для которого отсутствует. Люди, страдающие тревожными расстройствами, могут плохо спать, испытывать сложности с концентрацией внимания, они часто нервничают из-за вещей, которые здоровому человеку показались бы совершенно того не стоящими. Расстройство может проявляться и на физическом уровне — например, учащается сердцебиение. Ранее уже было доказано, что пациенты с тревожными расстройствами чаще, чем другие люди, умирают от болезней сердца. Была выявлена связь, например, между депрессией и развитием коронарной недостаточности.