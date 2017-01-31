Медитация и музыка помогают вернуть память - исследование

В недавнем проекте ученые Университета Западной Вирджинии (США) исследовали влияние медитации и музыки на пожилых пациентов с потерей памяти на ранней стадии, пишет Сontent Іospress.

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В этом рандомином исследовании участвовало 60 человек с субъективным снижением когнитивных способностей (СКС). Пациентам было назначено либо медитация (Киртан Крийя для начинающих), либо прослушивание музыкальной программы. Пациентов просили выполнять прописанные процедуры 12 минут в день в течение 12 недель. И медитационные и музыкальные группы показали существенное улучшение субъективной памяти и объективных познавательных способностей.

Существенное улучшение памяти и познания сохранялось или далее увеличивалось в течение последующих 3 месяцев. В предыдущей работе этой исследовательской группы для пожилых пациентов было выявлено, что медитация приводит к улучшению сна, настроения, качества жизни, снижает стресс.

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Результаты настоящего исследования, считает Ким Иннес, показали, что две составляющих «разум» и «тело» взаимодействуют во время медитации и прослушивании музыки и поэтому могут не только улучшить настроение, сон и качество жизни, но также и повысить когнитивные способности и помочь остановить начинающуюся потерю памяти у пожилых людей с СКС.