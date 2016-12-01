Ученые не советуют ложиться спать в плохом настроении

Ночной сон может закрепить негативные воспоминания в мозге, и от них потом будет очень сложно избавиться. Это показало новое исследование, проведенное командой ученых из Китая и США. В нем приняли участие 73 студента мужского пола. Исследователи хотели выяснить, как сон влияет на память, передает Мeddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеНаличие рядом отзывчивого партнера улучшает сонВ течение двух дней у участников формировали ассоциации между определенными образами и негативными воспоминаниями. Потом добровольцам снова показали фото и попросили либо сосредоточиться на этой ассоциации, либо бороться с ней. Эксперимент провели два раза (через полчаса после тренировки и после ночного сна). В процессе исследования ученые сканировали мозг участников.

Читайте такжеЛюбимая музыка поможет заснуть людям, страдающим бессонницей - исследованиеДобровольцам было гораздо сложнее подавить негативные воспоминания после сна. Сканирование показало, что воспоминания у них, скорее всего, хранились в области мозга, связанной с долговременной памятью. Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).