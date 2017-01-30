Морепродукты содержат множество микрочастиц пластика - исследование

Специалисты Гентского университета Бельгии выявили негативную сторону от употребления морепродуктов. Проведя несколько научных работ оказалось, что рыба, креветки и устрицы содержат немаленькое количество микрочастиц пластика, сообщают Dni24.com.

Читайте такжеКакие продукты помогут развить мозг ребенкаВ среднем за 1 год в организм человека попадает около 11 тыс мельчайших частиц пластика. Этот материал не сразу покидает организм людей, а остается там и наносит вред. Они могут становиться причинами воспалительных процессов и различных отравлений организма.

Микрочастицы пластика попадают в морепродукты вместе с водой из-за загрязнения мирового океана. Ученые насчитали около 5 триллионов частиц пластика в воде.

Читайте такжеОмега-3-жирные кислоты улучшают состояние пациентов с аутоимунными болезнями - медикиСпециалисты для примера рассказали о мидиях, через них в сутки проходит примерно 20 литров воды, она выходит, а пластик оседает внутри этого существа. Организм человека выводит пластик из себя, но не весь и некоторые микрочастицы остаются в нем.

Путем расчётов ученые выяснили, что если не предпринять никаких действий, то любители морепродуктов уже к концу века будут употреблять более 780 тыс микрочастиц пластика в год, что может привести к непредвиденным последствиям.