Физические нагрузки снижают уровень воспаления в организме - ученые

Причем, положительный эффект проявляется всего через 20 минут. Открытие исследователей из Калифорнийского университета может помочь людям с такими хроническими заболеваниями, как артрит, фибромиалгия и ожирение. В исследовании участвовали 47 добровольцев, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Читайте такжеФизические нагрузки способствуют работе мозга - исследованиеУчастники ходили по беговой дорожке. Интенсивность подбиралась по уровню их физической подготовки. До начала занятий и спустя 20 минут ученые собрали образцы крови добровольцев. Специалисты обнаружили, что через 20 минут занятий количество стимулированных иммунных клеток, вырабатывающих фактор некроза опухоли (белок, связанный с воспалением), уменьшилось на 5%.

Читайте также20-минутная физзарядка защищает сердце, кости и мускулы от заболеваний - исследованиеТак, физические нагрузки вызывали противовоспалительный клеточный ответ. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения хронических воспалительных заболеваний. Исследователи напоминают: регулярная физическая активность полезна для сердца, костей и мышц. Она помогает поддерживать вес и защищает от ряда заболеваний.