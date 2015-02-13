Ртуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеваний

Аутоиммунные заболевания, к которым относятся воспаление кишечника, волчанка, синдром Шегрена, ревматоидный артрит и рассеянный склероз, являются одной из десяти ведущих причин смерти среди женщин. При таких заболеваниях иммунная система организма по ошибке начинает атаковать здоровые клетки, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи из Мичиганского университета проанализировали данные женщин в возрасте от 16 до 49 лет, принимавших участие в Национальном исследовании здоровья и питания в 1999-2004 годах. Исследователи заметили, что воздействие ртути из морепродуктов увеличивало риск аутоиммунных заболеваний, особенно среди женщин детородного возраста.

Сильное воздействие ртути оказалось связано с большим количеством аутоантител - маркеров аутоиммунных заболеваний. По словам специалистов, больше всего ртути в таких рыбах, как рыба-меч, королевская макрель и кафельник, а меньше всего - в креветках, консервированном тунце и лососевых. Ученые отмечают: в морепродуктах много питательных веществ, поэтому не стоит совсем от них отказываться. Женщинам просто нужно следить за тем, какую рыбу они едят.