Во льдах Антарктики нашли опасный для человека нейротоксин

Университет Мельбурна выявил потенциальный нейротоксин (токсин, поражающий нервную ткань) - метилртуть - во льдах Антарктики. Вместе с ртутным соединением были обнаружены бактерии. И, возможно, эти два факта связаны, пишет Meddaily.ru со ссылкой на ABC News. Ртуть - одно из основных загрязняющих веществ. И оно может превращаться в опасный нейротоксин. Кстати, ртуть способна накапливаться в телах рыб, а оттуда попадать в пищевую цепочку человека.

Читайте такжеРтуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеванийИзвестно: к природным источникам ртути относятся извержения вулканов, лесные пожары, промышленные выбросы. В атмосфере ртуть может перемещаться на огромные расстояния. Там она остается сроком до года. Поэтому в теории ртуть из северного полушария способна переместиться в южное, осев там.

Читайте такжеБеременным рекомендуют употреблять рыбу не чаще 3-х раз в неделюНо теперь специалисты связывают формирование ртутного соединения (особо токсичной метилртути) с активностью морских бактерий типа Nitrospina. Метилртуть встраивается в жирные кислоты и липиды - это быстрый способ проникновения в нервную ткань и рыб, и птиц, и человека. Соединение особо опасно для плода и маленьких детей, так как оно способно ограничивать развитие мозга.