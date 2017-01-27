Социальная аллергия на людей - новое психологическое расстройство

В Psychologytoday были опубликованы исследования пакистанских психологов из университета Пенджаба. Они смогли найти симптомы социальной аллергии на людей даже у тех личностей, кто имеет все условия для счастья, сообщают Dni24.com.

Читайте такжеСплетничание повышает у женщин уровень гормона семейного счастья - ученыеВ жизни человека даже при прекрасном внешнем виде, статусе и любящем партнере, случаются частые нервные срывы, приводящие их к состоянию депрессии и тревожности. Ученые оказали, что эти факторы тесно связаны с социальной аллергией на отдельных индивидуумов, имеющих большое значение в их быте. Данный симптом можно сравнить с пищевым аналогом, но в отличие от первого, он мало изучен специалистами.

Процесс ухудшает психические и физические показатели организма, так как контакт с нежелательной категорией людей приводит к отрицательным последствиям до тех пор, пока личность не получит моральный срыв и нервное истощение. В роли аллергенов могут выступать близкие люди, коллеги или начальники, а также супруги, с которыми человек имеет общение каждый день.

Читайте также"Комплекс альфа-самца" вредит психическому здоровью мужчины - вывод ученыхПотому его даже может тошнить при воспоминании о разговорах с вышеперечисленной категорией лиц, после чего наступает напряжение с чувством агрессии и ненависти, что отражается на желудке и артериальном давлении.