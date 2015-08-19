Как "вычислить" психопата

Исследователи из Университета Бэйлор выяснили: чем больше психопатических черт у человека, тем меньше шансов, что он зевнет, посмотрев на кого-то другого. В новом исследовании приняли участие 135 студентов, пишет meddaily.ru.

Добровольцы заполнили тесты, предназначенные для оценки выраженности таких черт, как макиавеллизм (склонность манипулировать другими в своих интересах), черствость и бунтарство. Затем студентам показали видео с людьми, у которых были разные выражения лица. Некоторые люди на видео зевали.

Специалисты заметили: черствые участники редко зевали, увидев зевавшего человека. По словам ученых, это доказывает, что "заразность" зевоты тесно связана с эмпатией. Однако человек, который не зевает, глядя на других, может и не быть психопатом. Также, согласно данным предыдущих исследований, у шимпанзе, бабуинов или собак первым обычно зевает вожак стаи. В итоге все животные идут спать одновременно.