Ученые выявили причину мужской агрессии: виноваты женщины

Американские ученые из Университета Юты назвали одну из причин мужской агрессии. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Human Nature, кратко о нем сообщает издание New Scientist.

Согласно публикации, одной из причин агрессии мужчин является преобладание в районе их проживания женского населения по сравнению с мужским. По мнению ученых, это приводит к беспорядочному поведению последних, провоцирующему насилие и преступления, связанные с сексом.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав соотношение полов более чем в трех тысячах округов США. Эти данные специалисты сравнили со статистикой совершенных преступлений, представленной ФБР за 2010 год, содержащей информацию только о мужчинах и женщинах репродуктивного возраста.

Ученые полагают, что недостаток женщин делает мужчин более послушными, что позволяет дольше удержать партнера. Специалисты отмечают, что их исследование поможет повышению эффективности профилактики преступлений, совершенных на сексуальной почве.