Учёные установили: селфи помогают стать увереннее в себе

В опросе приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Исследователи утверждают: селфи (фотографии самого себя) - это не признак эгоцентризма. Такие фото развивают личность молодых людей, а также повышают их самооценку и уверенность в себе, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Как мужчины, так и женщины считали глаза наиболее выделяющейся чертой. Особое очарование лицу на фотографии, по мнению респондентов, придавала улыбка. Самой нежелательной особенностью оказалось ожирение. Данный факт специалисты связывают с популярностью в социальных сетях "белфи" (фотографий ягодиц) и селфи из тренажерного зала.

Кроме того, ученые выяснили: опрошенным в возрасте от 25 до 34 лет нравилось их тело. Больше всего собственное тело устраивало людей в возрасте 29 лет. А вот другое исследование, проведенное Американской академией лицевой пластической и реконструктивной хирургии, показало, что селфи заставляют людей делать пластические операции. Многие готовы были пойти на операцию ради того, чтобы хорошо выглядеть в социальных сетях.