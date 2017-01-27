Продолжительность сна влияет на продолжительность жизни - исследование

Исследование, проведенное в Лондоне, позволило ученым обнаружить зависимость, механизм которой пока не ясен до конца и требует дополнительного изучения. Специалисты установили, что определенная продолжительность сна людей коррелирует с длительностью их жизни, сообщает Medikforum.ru.

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Авторами научного расследования стал коллектив ученых из Уорвикского университета и Лондонского имперского колледжа. Они проанализировали данные о продолжительности сна более 10 тыс. (10 308) служащих, за которыми в течение 17 лет велось медицинское наблюдение.

Изучив сведения, добытые в ходе данного наблюдения, специалисты смогли увидеть необычную закономерность. Оказалось, что продолжительность человеческой жизни связана с временным лимитом на сон.

«Мы обнаружили, что люди, отводившие на сон 5 и менее часов в сутки, в 2 раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, уровень смертности в этой группе был в 1,7 раз выше, чем в группе служащих, спавших по семь часов в сутки», - рассказали врачи.

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Также исследователи установили, что смертность выше среднего уровня наблюдалась в категории тех, кто регулярно спал более 8 часов. В то же время среди них не была выявлена склонность к болезням сосудов и сердца, как у тех, кто спал по 5 часов.