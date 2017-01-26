Даже один чизбургер нарушает обмен веществ - ученые

Всего одного приема жирной пищи, такой как чизбургер и порция картофеля-фри, достаточно, чтобы запустить изменения в обмене веществ, связанные с появлением сахарного диабета, болезней сердца или печени. К такому выводу пришли ученые Центра диабета в Дюссельдорфе (Германия), пишет The Independent.

Читайте такжеВрачи установили, что фастфуд может привести к снижению зренияУченые поставили эксперимент на 14 стройных и здоровых мужчинах в возрасте 20-40 лет, которым давали либо ванильный напиток, приправленный пальмовым маслом, либо простую воду. Коктейль содержал количество насыщенных жиров, аналогичное 8-ми кускам пиццы пепперони или обычному чизбургеру с большой порцией картофеля-фри.

Испытания показали, что потребление пальмового масла привело к немедленному накоплению жира и снижению чувствительности к инсулину, который, как известно, регулирует уровень сахара в крови. Помимо этого повысился уровень триглицеридов в крови - это тип жира, влияющий на развитие болезней сердца, а также отвечающий за нарушение функций печени, что в итоге может привести к изменениям в активности генов, связанным с жировой болезнью печени.

Единичного приема пищи, насыщенной жирами, "вероятно, будет достаточно, чтобы вызвать временную резистентность инсулину и ухудшить метаболизм печени", поясняют ученые.

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