Ученые опровергли связь между работой ночью и развитием рака молочной железы у женщин

Однако, наблюдения за здоровьем более полумиллиона женщин в Британии показали, что работа во вторую или ночную смену не ведет к увеличению риска развития рака груди, как заявлял ВОЗ, заявляют медики, опубликовавшие статью в Journal of the National Cancer Institute.

Рут Трэвис (Ruth Travis) из Оксфордского университета (Великобритания) отмечает, что ученые обнаружили, что женщины, работавшие в ночную смену, в том числе и на протяжении очень длинных смен, не были более подверженными раку груди. Эти выводы подтверждались результатами трех новых исследований, проведенных в Британии, так и повторным анализом данных десяти проектов мониторинга, проводившихся ранее.

В 2007 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором ее эксперты заявили, что работа в ночную смену приводит к развитию нарушений в биоритмах тела и ведет к увеличению шансов развития рака, в том числе рака груди. Эти выводы, как тогда утверждали ученые, были получены в ходе наблюдений за частотой развития рака груди у животных, чьи циклы сна и бодрствования нарушались.

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Трэвис и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле. Для этого они собрали и проанализировали данные, полученные несколькими масштабными проектами по наблюдению за здоровьем женщин – MWS, EPIC и UK Biobank. В общей сложности в них участвовало примерно 800 тысяч жительниц Британии, за здоровьем которых следили медики и которые регулярно рассказывали о распорядке дня и своей работе.

Как показал этот анализ, ни в одном из этих исследований связи между работой в ночное время и повышенной уязвимостью к раку не было зафиксировано. В частности, примерно 670, 28 и 67 женщин, работающих в ночные смены, стали жертвами рака груди. Аналогичное число, или даже чуть большее количество британских дам, работающих в дневное время, страдали от злокачественных опухолей молочной железы.

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Получив такие выводы, британские медики проанализировали более масштабный набор данных, собранных в ходе предыдущих исследований этого рода в США, Китае, Швеции и Нидерландах. И в этом случае они получили вполне однозначный вывод – связи между раком и ночными сменами не было. Поэтому можно говорить, что выводы ВОЗ, полученные в ходе наблюдений за животными, не применимы к человеку, и что женщины могут спокойно работать ночью, не опасаясь стать жертвами рака.