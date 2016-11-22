Дефицит сна ухудшает работу почек - исследование

Ученые неоднократно сообщали, что недосып вреден для здоровья, подтверждая свои слова результатами многочисленных исследований. Недостаток сна может ослабить иммунитет, вызывать депрессию, ухудшение памяти, набор веса и многие другие неприятные последствия.

Читайте такжеНочной сон для женщин важнее, чем для мужчин - исследованиеУченые из Университета Иллинойса (University of Illinois) под руководством Аны Рикардо (Ana C. Ricardo) выяснили, что пациентам, страдающим хронической болезнью почек, нужно быть особенно внимательными к тому, сколько они спят, сообщает Медпортал. Недостаток сна может спровоцировать обострение заболевания и ухудшить состояние больных.

В эксперименте, который провели исследователи, приняли участие 432 взрослых пациента, страдающих хронической болезнью почек. С помощью специальных браслетов ученые измерили продолжительность сна участников эксперимента, а также примерно в течение пяти лет наблюдали за состоянием их здоровья.

Читайте такжеВ Великобритании прошли первые трансплантации почек, проведенные роботомВ среднем ночной сон продолжался 6,5 часов. За время наблюдения у 70 участников развилась почечная недостаточность, а 48 человек скончались. Каждый дополнительный час сна снижал риск развития почечной недостаточности на 19%, а увеличение фрагментации сна на 1% (дробления сна из-за микропробуждений на множество фрагментов) повышал эту вероятность на 4%. Люди, испытывавшие сонливость днем, умирали на 10% чаще, чем те, кто в течение дня чувствовал себя бодрым.

Исследователи считают, что качество сна является недооцененным фактором риска прогрессирования хронической болезни почек. Специалисты, ведущие пациентов, должны уделять больше внимания нормализации сна больных.