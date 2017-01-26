Брокколи и сельдерей помогут справиться с раком груди - исследование

Группа исследователей из Университета Миссури обнаружила: возможно, регулярное потребление овощей и трав (например, сельдерея, брокколи, петрушки и тимьяна) уменьшает вероятность образования метастазов при раке молочной железы. Секрет в содержащемся в этих овощах и травах соединении - лютеолине, передает Мeddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеБрокколи спасает от рака печени, показало исследованиеСпециалисты сосредоточились на трижды негативном раке груди. При данном заболевании у раковых клеток нет трех рецепторов, вследствие чего обычные лекарства не могут найти эти клетки, и врачам приходится использовать более агрессивные методы лечения. Из-за устойчивости клеток опухоли к лекарствам у больных трижды негативным раком молочной железы часто появляются метастазы.

Читайте такжеЧем полезно брокколиУченые провели исследование на мышах с трижды негативным раком груди. Исследование показало, что лютеолин предотвращал образование метастазов в легких грызунов. Кроме того, побочных эффектов, связанных с применением лютеолина, зарегистрировано не было. Исследователи надеются, что лютеолин поможет людям с трижды негативным раком груди.