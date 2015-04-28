Травы помогут укрепить нервную систему

Заварите в стакане кипятка чайную ложку смеси душицы, валерианы и зверобоя, добавьте ложку меда, и крепкий здоровый сон вам обеспечен. Травы оказывают отличное воздействие на активные функции нервной системы, они обладают не только стимулирующим или седативным эффектом, но и снимают спазмы, помогают при головной боли.

Отвары и настои из трав, которые обладают мягким действием на организм и не вызывают побочных реакций.

1. Приготовьте травяной сбор: душица 30 г, боярышник 25 г, донник 20 г, корни валерианы 15 г, мята перечная 10 г; 3 ст. л. смеси залейте кипятком, остудите и пейте по 0,5 стакана несколько раз в день перед едой. Отвар укрепляет нервную систему, нормализует сон.

2. Возьмите 3 ст. л. душицы, положите в термос и залейте кипятком (0,5-1 л). Пейте по 1/2 стакана утром и вечером до еды. Снимает повышенную нервную возбудимость и успокаивает. Настой нельзя принимать беременным женщинам, так как он стимулирует сокращения матки. 3. Залейте 2 ст. л. корней валерианы литром воды и пропарьте на водяной бане. Процедите и принимайте по 70-100 г после приема пищи. Валериана отлично помогает при нервном истощении, умственном переутомлении, снимает эмоциональное возбуждение, нормализует сердечную деятельность. Обязательно занимайтесь спортом, это поможет держать вам свое тело и нервную систему в тонусе.

Физические упражнения также снимают стресс, выводят из организма токсины и сжигают жировые отложения. Нет возможности ходить на тренировки – занимайтесь дома, ходите на пешие прогулки. Заведите себе домашнего питомца. Забавный котенок или щенок не даст вам скучать, сделает вас собраннее и целеустремленнее. Больше общайтесь со своими близкими и друзьями, они - именно тот источник радости, которой нам так порой не хватает. Как укрепить нервы в наше неспокойное время? В трудную минуту вспоминайте высказывание мудрого Соломона: все проходит, пройдет и это.