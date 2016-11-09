Опухоль не является единственным симптомом рака молочной железы - онкологи

Ученые из Университетского Колледжа Лондона (University College London) проанализировали данные более 2300 женщин, с диагнозом рак молочной железы ( по Англии за 2009/10 годы), сообщает Сancer Research UK.

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Моника Ку, один из авторов исследования, считает, что каждая шестая женщина с диагнозом рак груди имеют симптомы кроме уплотнения в груди. Другие симптомы - это различные патологии соска, инфекции груди или воспаление, опухшая рука или подмышка или боль в подмышке.

Женщины с такими симптомами, как правило, позже обращаются к врачу. Ранняя диагностика онкологии имеет решающее значение в планировании и начале лечения, а так же повышает вероятность благоприятного исхода.

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Необходимо повышать информированность обо всех потенциальных симптомах рака молочной железы, чтобы женщины знали, что опухоль не единственный симптом рака молочной железы, и вовремя обращались к специалистам.