Грибные блюда предотвращают развитие болезни Альцгеймера - исследование

По мнению ученых, они усиливают рост нейронов, тем самым предотвращая развитие деменции и болезни Альцгеймера, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Business Standard. Также некоторые съедобные и лекарственные грибы содержат биоактивные вещества, спасающие от опасных процессов вроде воспаления в мозге.

Читайте такжеГрибы могут восполнить дефицит витамина DСотрудники Малайского Университета предлагают делать ставку на природные нейропротекторы - соединения, защищающие нейроны и позитивно сказывающиеся на когнитивной составляющей. Что важно, ранее почти никто не исследовал грибы или биологически активные соединения, с точки зрения влияния на нейродегенеративные заболевания.

Впервые ученые показали, что грибы увеличивали выработку фактора роста нервов (ФРН) - молекулы, участвующей в регуляции роста, поддержании, пролиферации (размножении) и выживании определенных нервных клеток в головном мозге.