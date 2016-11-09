Поздняя вторая беременность женщины улучшает работу ее мозга - исследование

Более позднее рождение ребенка может улучшить когнитивные навыки и память у его матери после менопаузы. Об этом сообщили ученые из Университета Южной Калифорнии (University of Southern California). Исследователи во главе с Роксаной Карим (Roksana Karim) уточнили, что это не означает, что мысли о пополнении в семье нужно откладывать — но матери, чей младший ребенок появился после их 35 лет, в среднем имеют «более острый ум», сообщает Медпортал.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетЧтобы узнать, как возраст, в котором произошла беременность, влияет на когнитивную функцию, команда Роксаны Карим опросила 830 женщин, у которых уже началась менопауза. Респонденткам предложили пройти несколько тестов — в том числе прочитать и запомнить определенное количество слов на странице, а также пересказать историю, которую им рассказывали и в процессе отвлекли их.

Выводы были следующими: женщины, родившие первого ребенка после 24 лет, быстрее, чем их более «ранние» коллеги, решали проблемы, а также лучше аргументировали свою позицию. Те участницы, которые в последний раз стали мамами после 35 лет, показывали лучшие результаты в тестах, касавшихся когнитивной функции и вербальной памяти, при этом матери двух детей справлялись с заданиями лучше, чем те, у кого ребенок был единственным.

Читайте такжеДля женщин самым эффективным способом омоложения является беременностьУченые связали все вышеперечисленное с гормональным фоном женщин. Ранее исследования уже показывали, что для памяти и когнитивной функции эстроген и прогестерон очень полезны в долгосрочной перспективе. Кроме того, было также доказано, что чем раньше начались менструации у девушки, тем лучше работает ее мозг. У женщин, у которых половое созревание начиналось позже, чаще развивалась болезнь Альцгеймера. Специалисты Университета Южной Калифорнии предположили, что чем дольше длится период, когда женщина сохраняет свои репродуктивные функции, то есть время от первой менструации до менопаузы, тем лучше она запоминает информацию и тем выше ее умственные способности.