Галлюциногенные грибы помогают при депрессивных состояниях - исследования ученых

12:47, 02 декабря 2016
Зарубежные новости
268

В прошлом психоделические препараты уже применялись для лечения психических отклонений. 

Wikipedia

Психоделические вещества, содержащиеся в так называемых "волшебных грибах", быстро и эффективно лечат состояние тревожности и депрессию у онкологических больных, сообщает Associated Press со ссылкой на исследование американских ученых.

Читайте такжеМедики предупреждают, что тревожные состояния "убивают" сердце

Данное психоделическое вещество, псилоцибин, запрещено на территории США, и если федеральное правительство одобрит его в качестве лечения для раковых больных, его будут выдавать только в медицинских учреждениях.

В прошлом психоделические препараты уже применялись для лечения психологических отклонений у раковых больных, однако в начале 70-х годов прошлого века лечение с помощью психоделических средств было приостановлено в связи с тем, что препараты начали широко применяться в качестве наркотиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter