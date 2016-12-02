Галлюциногенные грибы помогают при депрессивных состояниях - исследования ученых

Психоделические вещества, содержащиеся в так называемых "волшебных грибах", быстро и эффективно лечат состояние тревожности и депрессию у онкологических больных, сообщает Associated Press со ссылкой на исследование американских ученых.

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Данное психоделическое вещество, псилоцибин, запрещено на территории США, и если федеральное правительство одобрит его в качестве лечения для раковых больных, его будут выдавать только в медицинских учреждениях.

В прошлом психоделические препараты уже применялись для лечения психологических отклонений у раковых больных, однако в начале 70-х годов прошлого века лечение с помощью психоделических средств было приостановлено в связи с тем, что препараты начали широко применяться в качестве наркотиков.