Использование алюминиевой посуды повышает риск болезни Альцгеймера

Ученые давно говорят о связи алюминия и развития болезни Альцгеймера. Этот металл считается нейротоксином, хотя активно используется в предметах обихода. Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, недавно профессор Крис Эксли из Кильского университета подтвердил это утверждение. Правда, профессор признается: алюминий - не единственный фактор развития недуга.

Читайте такжеЯпонские ученые разработали систему "меток" для людей с деменциейУже было известно, что содержание алюминия в тканях мозга значительно выше при формах болезни Альцгеймера, развивающихся после 60-70 лет, чем у здоровых людей. Впрочем, повышенную концентрацию алюминия находили и в мозге людей, у которых болезнь развилась довольно рано (до 60 лет). Как правило, речь шла о тех случаях, когда человек на работе сталкивался с аномально высокими концентрациями металла.

Читайте такжеУчёные США доказали вред пластиковой посудыНо самые высокие уровни алюминия отмечаются в мозге людей, погибших от семейной болезни Альцгеймера. Это довольно редкая форма заболевания, поражающая людей 30-40 лет. Из-за генетической предрасположенности и мутаций в мозге активнее скапливается опасный бета-амилоидный белок. А алюминий лишь подливает масла в огонь. И, кстати, к старости он в принципе значительнее накапливается в теле.